Die Starnacht ist zurück am Neusiedler See! Barbara Schöneberger und Hans Sigl eröffnen die Starnacht-Saison 2023 auf der Seebühne Mörbisch im wunderschönen österreichischen Burgenland. Bereits zum dritten Mal führen die beiden zusammen durch die Starnacht - zum ersten Mal jedoch gemeinsam vom Neusiedler See. MDR und ORF übertragen die Show live am Samstag, den 3. Juni, ab 20:15 Uhr! Das deutsch-österreichische Moderations-Duo hat sich dafür internationale Musik-Stars in diese malerische Kulisse eingeladen und freut sich auf ein großes Spektakel.