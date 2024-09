Ex-Team-5ünf-Mitglied Marc Terenzi macht keine leichte Zeit durch, doch nun gibt es positive Nachrichten: Nach dem ersten Monat in einer Berliner Suchtklinik hat sich der gebürtige US-Amerikaner in einem Interview mit der BILD zu seiner aktuellen Situation geäußert:

Nach der Trennung von seiner Freundin Verena Kerth im Juli 2024 ging es dem Musiker sehr schlecht. Der 46-Jährige wandte sich Mitte August mit den Worten "Du musst mir helfen, ich kann nicht mehr" an eine gute Freundin in Kanada, berichtete die Bild-Zeitung. Kurze Zeit später checkte er in die Berliner Suchtklinik ein, um u.a. seine Alkoholsucht in den Griff zu bekommen.