Das sei jetzt endlich vorbei, so der Sänger weiter. "Ich habe das, was man mir vorgeworfen hat, niemals gemacht. Ich bin froh, dass dies jetzt auch vom Gericht bestätigt wurde."



Nachdem der Prozess mit einer Verzögerung von 30 Minuten begonnen hatte, da der Dolmetscher noch nicht da war, soll der Sänger im Flur des Gerichtes ausgerastet sein, so die Zeitung. Als Terenzi erfahren habe, dass das mutmaßliche Opfer nicht vor Gericht erscheinen werde, soll er in Richtung seiner ehemaligen Lebensgefährtin gerufen haben: "Das ist doch Bullshit! Seit zwei Jahren warte ich auf diesen Tag, und dann kommt sie nicht? Sie ist doch nicht krank!"