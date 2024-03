Bildrechte: imago images/Lindenthaler

Auf die Frage der tz antwortet Marianne: "Nein, das ist die Maschine von unserem Sohn. Er hat sie zu uns in die Garage gestellt. Wie es halt so ist, die Kinder und Enkelkinder stellen alles bei uns unter". Ein Mottorrad wäre Michael zu riskant.

Für Michael sei so einen Sehnen-Riss "nicht so schlimm", im Gegensatz zu seinem Schlaganfall, den er am 10. März 2022 erlitten habe, so Marianne. Seitdem habe er sich mit eiserner Disziplin, langen Therapie- und Physiositzungen zurück ins Leben gekämpft.