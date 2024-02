Zwar spielen für Marianne und Michael, die seit über 50 Jahren ein Paar sind, verschiedene Gründe eine Rolle für den Ruhestand, insbesondere aber sei Michaels Schlaganfall im März 2022 ein Weckruf gewesen. Sie wollen die kommenden Jahre gemeinsam genießen, so Marianne gegenüber der Bild-Zeitung – und vor allem die Zeit mit ihren Enkeln voll auskosten. Der Schlaganfall habe ihnen bewusst gemacht, dass sie nicht jünger werden.

Ursprünglich war geplant, die Abschiedstour im April zu beenden. Doch hatten die Tourdaten bei einigen Fans für Enttäuschung gesorgt – insbesondere, dass es so viele Konzerte im Osten und keine in Bayern geben sollte. Das Paar reagierte und plant nun im November 2024 weitere Auftritte in Süddeutschland: