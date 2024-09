An dem Projekt habe sie super lange gearbeitet, so Marie weiter. Sie habe auch überlegt, ob sie so persönliche Sachen preisgeben wolle. "Aber ich glaube, dass das noch eine viel größere zusätzliche Verbindung schafft, als die Verbindung, die es bisher zwischen den Zuhörern und meiner Musik gibt." Auf ihrem Instagram-Account zeigt Marie im Hintergrund eines ihrer Bilder und postet ein Foto davon, wie es entsteht. Dazu schreibt sie, dass von ihrer allerersten "ALL BLACK Serie" nur 30 Kunstwerke angefertigt und verkauft würden. "Ich erstelle Kunstwerke mit sämtlichen Abdrücken von meinem Körper."