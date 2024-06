Bildrechte: IMAGO / Future Image

In einem Interview mit der Bild-Zeitung erzählte die 24-Jährige, dass sie ihren "Alex" erst vor ein paar Monaten auf einer Geburtstagsparty kennengelernt habe. Danach habe er sie per Instagram angeschrieben und zum Essen ausgeführt. Sie habe noch nie, so Marie Reim, auf einem ersten Date so viel gelacht, es habe einfach gepasst. Die Geschichte von ihrem ersten Kuss mit Alex gibt Marie in dem Interview ebenfalls preis. Es sei im Auto passiert und im Autoradio sei gerade ein Song ihres Papas, Matthias Reim, gelaufen.

Seitdem seien sie ein Paar und würden jede freie Minute miteinander verbringen Auch ihren Eltern, Michelle und Matthias Reim, habe sie Alex bereits vorgestellt, beide würden ihn sehr mögen.