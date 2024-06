Sie ist 52, er 27 - Michelle liebt einen 25 Jahre jüngeren Mann, der genauso alt ist, wie ihre älteste Tochter. Während Michelle Ende letzten Jahres das Ende ihrer Karriere bekannt gegeben hat, steht Eric Philippi erst am Anfang. Michelle wird in der nächsten Zeit zum ersten Mal Großmutter, Eric ist noch nicht einmal Vater. Dennoch, so die beiden, ist es für sie die ganz große Liebe.