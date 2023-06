Matthias Reim zu Gast in einer Talkshow. Bildrechte: IMAGO/Future Image

Nachdem der Vollblutmusiker 2022 wegen gesundheitlicher Probleme pausieren und Konzerte absagen musste, scheint er vernünftiger geworden zu sein. Er stehe zwar ununterbrochen auf der Bühne, so Matthias, in den Tagen dazwischen versuche er jedoch, sich wieder aufzubauen. Und zwar mit gesunder Ernährung und seinem Sportprogramm. Zur Erholung brauche er auch sein Ferienhaus am Comer See in Italien. Der Schlagerstar hat zwar auch ein Haus am Bodensee, dort jedoch sei er zu nah an der Arbeit.