Ich stehe ja morgens freiwillig früher auf, nur weil ich dieses 'Hallo, mein Papa!' hören möchte. Ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass ich an einem kleinen Kind mal so eine Freude habe.

Bildrechte: IMAGO / Future Image

Früher, so Matze weiter, sei er zu gehetzt, zu getrieben gewesen. Er habe eine Karriere wieder aufbauen und aus einer Pleite heraus gemusst. Er habe für Kleinkinder keine Zeit gehabt und nie entdecken können, wie schön das sei, das genieße er jetzt. Und deshalb möchte er sich nun auch mehr Zeit nehmen. Zumal er wisse, er sei jetzt 66 und die Kleine zwei, dass sie ihn niemals so lange erleben werde, wie seine größeren Kinder Marie (24) oder Julian (27).



Obwohl Matthias Reim nicht plant, sich von der Bühne zu verabschieden, hat er sich vorgenommen, sich mehr Zeit für sich und vor allem für seine Kids zu nehmen. Im Talk gesteht er, dass er es auch vermisse, mal runterzukommen, mal zur Ruhe zu kommen. Und so habe er für den nächsten Sommer eine sechswöchige Pause am Block geplant, da möchte er mit den Kids in den Urlaub fahren.