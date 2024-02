Die in Villach geborene Sängerin ist seit dem Sommer 2023 glücklich mit Toni Gabalier liiert, Bruder von Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier. Für ihre Beziehung ist Melissa Naschenweng vor allem wichtig, dass diese nicht komplett in der Öffentlichkeit stattfindet:

Nicht nur privat, auch beruflich läuft es für die Kärntnerin prächtig. Im Herbst 2024 wird Melissa Naschenweng erstmals in Deutschland auf "Berbauernbuam"-Tour gehen. Insgesamt zwölf Konzerte finden in der Bundesrepublik statt, u.a. in Passau, Frankfurt am Main und München.