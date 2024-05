Kurz vor Weihnachten 2023 war das Paar zusammengezogen. Michelle und Eric leben gemeinsam mit Michelles jüngster Tochter Mia (16) und ihrem Hund in einer Wohnung in Erics Heimat, dem Saarland. Für Eric sei es ein schönes Gefühl, wenn er von der Arbeit aus dem Studio nach Hause fahre. Dann warte erst mal so ein riesiger Bernhardiner auf ihn. Und Tanja (Eric nennt Michelle bei ihrem bürgerlichen Namen Tanja) und unsere kleine Mia. Das sei für ihn Family pur, schwärmt der Musiker.