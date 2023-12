Die Nachricht von der Liebe zwischen der 51-jährigen Michelle und dem 26-jährigen Eric Philippi sorgte in der Promi-Welt für Wirbel. Einen Altersunterschied von 25 Jahren, wobei hier die Frau den älteren Teil darstellt, gab es in der Branche auch noch nie.

Bildrechte: IMAGO / HOFER

Doch Michelle und Eric Philippi machten aus der Not eine Tugend und schließlich einen Song. "Falsch Dich zu lieben" wurde am 1. Dezember 2023 veröffentlicht und feierte jetzt im Adventsfest Fernsehpremiere. In ihrem Song singen Michelle und Eric zwar: "Wir hören ihre Stimmen noch, es tut uns schon lang nicht mehr weh". Dennoch ist es für die beiden wichtig gewesen, ihr erstes Duett gerade im Adventsfest vorzustellen