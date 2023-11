Am Samstag, den 2. Dezember, um 20:15 Uhr ist es endlich wieder soweit. Live im Ersten und in der ARD Mediathek zündet der Showmaster gemeinsam mit vielen Stars die ersten Kerzen an und stimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit den schönsten Advents- und Weihnachtsliedern auf die besinnlichste Zeit des Jahres ein. In diesem Jahr mit dabei sind:

Ein feierlicher Höhepunkt der Eurovisionsshow wird wieder das Eintreffen des Friedenslichts aus der Geburtsgrotte in Betlehem sein, das an den tiefen Sinn von Weihnachten erinnern soll. Seit 2009 empfängt Florian Silbereisen in seinem Adventsfest das "Friedenslicht aus Betlehem". Gemeinsam mit den Stars der Show gibt er das Friedenslicht weiter.



Entstanden ist dieser ganz besondere Adventsbrauch vor 36 Jahren. 1986 hat ein Kind in der Geburtsgrotte zu Betlehem zum ersten Mal das Friedenslicht entzündet und es nach Oberösterreich gebracht. Ursprünglich als einmalige Aktion gedacht entwickelte es sich schnell zu einer weltweiten Tradition. In vielen Ländern ist das "Friedenslicht aus Betlehem" zum Symbol des Weihnachtsfriedens geworden, das die Menschen über Kontinente, Landes-, Kultur- und Religionsgrenzen hinweg miteinander verbindet. Menschen nehmen es an, geben es weiter und behüten es.