Am 22. Juli feiert Mireille Mathieu ihren 78. Geburtstag, im nächsten Jahr ihr 60. Bühnenjubiläum. Mehr als diese 60 Jahre möchte die Sängerin mit der Ausnahmestimme jedoch nicht auf der Bühne stehen. In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung kündigte Mireille Matthieu an, dass sie 2024 mit einer Welt-Abschiedstournee der Bühne und ihren Fans Adieu sagen möchte.

Zum Titel ihrer letzten Tournee sagte Mireille der Zeitung, dass dies zwar nicht ihr größter Hit sei, aber zu ihren Lieblingsliedern gehöre. Sie habe den Titel vor vielen Jahren zum ersten Mal mit Peter Alexander gesungen und dann noch einmal neu mit Florian Silbereisen aufgenommen. Dieses Duett wird die Sängerin am 1. Juli gemeinsam mit Florian Silbereisen in dessen TV-Show "Schlagerbooom Open Air" live aus Kitzbühel singen. Über den Moderator sagte die Künstlerin in dem Interview:

Mireille Matthieu und Florian Silbereisen verbindet eine besondere Freundschaft. Der Moderator und Sänger hat die Künstlerin sogar in Paris besucht und dort Freunde und Familie kennengelernt. Kurz vor ihrem 75. Geburtstag hatte sich der Sänger und Moderator mit einer emotionalen Botschaft in der "Bild am Sonntag" an die Französin gewandt:

"Als ich mit gerade einmal 22 Jahren zum allerersten Mal eine Samstagabendshow in der ARD präsentieren durfte und kaum jemand an mich geglaubt hat, hast Du an meiner Seite gestanden. Dafür werde ich Dir ewig dankbar bleiben! Du warst damals mein Glücksbringer. Seitdem haben wir uns nie wieder aus den Augen verloren."