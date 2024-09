Bildrechte: imago images / United Archives

Seit über 60 Jahren steht Mireille Mathieu (78) auf den Bühnen der Welt, mit über 190 Millionen verkauften Tonträgern zählt sie zu den erfolgreichsten französischen Musikerinnen. Doch gesundheitliche Leiden zwingen sie, in Zukunft kürzer zu treten. Nach der kommenden Abschiedstournee soll es ruhiger werden, sie muss auf ihren Körper hören, verriet sie im Interview mit dem RND.



Die Spätfolgen eines Autounfalls aus dem Jahr 1968 machen ihr zu schaffen, zudem leidet sie an Arthrose in den Knien und der Hüfte. Ihre Beweglichkeit ist eingeschränkt, jede Bewegung schmerzt. Eine Operation könnte Abhilfe schaffen, doch aus Angst vor Komplikationen verweigert sie den Eingriff, verriet sie schon vor einiger Zeit der Neuen Post: