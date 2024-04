Bildrechte: imago images / United Archives

Mireille Mathieu hatte sich in den späten 60er Jahren bereits in die Herzen der Franzosen gesungen, galt als erfolgreiche Chanson-Sängerin. 1968 wurde die 22-Jährige in Frankreichs Hauptstadt Paris in einen schweren Auto-Unfall verwickelt, erlitt Verletzungen am Rücken und an den Knien. Um Schmerzen zu vermeiden, gewöhnte sich die Sängerin daraufhin eine falsche Körperhaltung an, die Folge ist eine schmerzhafte Arthrose, unter der die Sängerin bereits seit vielen Jahren leidet.