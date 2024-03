Bildrechte: IMAGO / mix1

Entdeckt hat der 70-jährige Musiker die Neuigkeit auf dem Internetportal der englischsprachigen indischen Tageszeitung "The Indian Express". Freuen dürfte sich Dieter Bohlen auf jeden Fall, Indien zählt mit seinen etwa 1,4 Milliarden Einwohnern zu den bevölkerungsreichsten Ländern der Welt.



Bereits in seinem Erscheinungsjahr feierte der von Dieter Bohlen geschriebene Song internationale Erfolge. "Cheri, Cheri Lady", gesungen von Thomas Anders und Dieter Bohlen, erreichte 1985 nicht nur in Deutschland Platz eins der Charts, sondern auch in Österreich, der Schweiz, Belgien, Finnland, Hongkong, Israel, dem Libanon, Norwegen, Polen, Spanien und der Türkei.