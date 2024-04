"Wow, was für ein Typ" könnte man in Anlehung an seinen neuen Song auch über den Sänger und Songwriter Georg Stengel sagen. Der 30-Jährige mit der Power-Stimme hatte schon den ein oder anderen Hit. Sein neuestes Werk präsentiert er nun auch in der "Beatrice Egli Show" und will damit das Schlager-Publikum begeistern.

Wenn man ihn auf der Bühne erlebt, kann man viele Vergleiche ziehen - auch in die Schlagerwelt: ein Cappi wie Mark Forster, eine kraftvolle Stimme wie Ben Zucker und eine fröhliche Ausstrahlung wie Beatrice Egli. Doch in dieser Kombination ist Georg Stengel wahrlich einzigartig.

"Das ist Lebenserfüllung, was ich jetzt mache."

Der sympathische Sänger kommt aus der brandenburgischen Kleinstadt Jüterbog, was man auch an seinem Heimatdialekt merkt, den er mit stolz spricht. Er besucht in seiner Heimat die Oberschule und beginnt eine Kfz-Mechatroniker-Lehre, die er zugunsten seiner Musik abbricht. Ein Risiko, das belohnt werden sollte. 2016 nimmt er an der Casting-Show "The Voice of Germany" teil. Es reicht zwar nicht für den Sieg, doch die Musikwelt ist auf ihn aufmerksam geworden.

Bildrechte: MDR/Karina Hessland

Mit seinem Song "Mars" landet er 2020 einen ersten Hit. Spätestens seitdem läuft es für ihn. Allein bei der Streaming-Plattform "Spotify" hatte er im vergangenen Jahr fast 20 Millionen Streams. Im Interview mit dem Stadtmagazin "urbanite" sagt er voller stolz: "Das ist Lebenserfüllung, was ich jetzt mache." Stolz dürfte das auch seinen Mama machen. Sie ist sein größter Anker und ist auch auf dem Cover seiner aktuellen Single "Wow" zu sehen - mit einem Blumenstrauß in der Hand und ihrem Sohn an der Seite.