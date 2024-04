"Gelernt, nicht nur eine Löwin für andere zu sein"

Was Miley Cyrus mit ihrem Powersong "Flowers" für die Popwelt war, könnte Jennifer Siemann mit ihrer neuen Single "Löwin" für die Schlagerwelt werden. Denn in ihrem Song bestärkt sie Menschen, von ihrer eigenen inneren Kraft, der "Löwenenergie" Gebrauch zu machen.

Wie eine Löwin stell‘ ich mich vor dich, ich pass‘ auf dich auf, immer wenn du mich brauchst, ich liebe dich. Wie eine Löwin schütz‘ ich dich vor allem was noch kommt Jennifer Siemann Songtext zu "Löwin"

Doch wer ist die 33-jährige, die am Samstag in der "Beatrice Egli Show" die Bühne rockt, eigentlich? Jennifer wurde 1990 in Berlin geboren und wuchs mit ihrer älteren Schwester in Berlin-Spandau auf. Schon früh zeigte sich ihr musikalisches Talent, denn die kleine Jennifer spielte Gitarre, lernte bereits mit fünf Jahren Klavierspielen und sang in jeder freien Minute.

Ihre Kindheit war allerdings nicht so unbeschwert, wie man vermuten könnte. Denn ihre gesamte Familie gehörte der "Zeugen Jehovas" an, in die sie hineingeboren wurde. Erst mit 20 Jahren löste sich die junge Künstlerin daraus, zog nach Leipzig und begann an der "Hochschule für Musik und Theater" ihr Schauspiel- und Gesangsstudium.

Bildrechte: IMAGO / Reichwein

Dieser Befreiungsschlag war ein großer Schritt für die 33-Jährige, den sie auch in ihrem Song "Löwin" verarbeitet. In einem Interview erzählt sie: "Ich habe seit vielen Jahren keine Familie mehr und ich habe im Laufe der Zeit gelernt, nicht nur eine Löwin für andere zu sein, sondern vor allem für mich selbst. In einer Therapiestunde habe ich erstmals gefühlt, was es heißt, sich für mein inneres Kind, die kleine Jennifer, einzusetzen".

Multitalent Jennifer Siemann: Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin und Musicalstar

Heute verzaubert Jennifer mit ihrer Stimme und ihrer sympathischen Art ihre Fans und das Publikum. Obwohl sie gerade als Schlager-Newcomerin gehandelt wird, ist sie keinesfalls ein unbeschriebenes Blatt. Denn schon während ihres Studiums stand sie an der Staatsoperette Dresden und der Oper Leipzig auf der Bühne.

Sie spielte in Musicals wie "Natürlich Blond" und "Mozart" mit und ergatterte ihre erste Musical-Hauptrolle als "Mädchen aus Ostberlin" im Udo Lindenberg-Musical "Hinterm Horizont". Außerdem übernahm sie im Musical "Fack ju Göhte" die Rollen der Charlie und Lisi Schnabelstedt.

So mancher Schlagerfan wird sie vermutlich auch aus der ARD-Serie "Sturm der Liebe" kennen, in der sie zwei Jahre lang die Lucy Ehrlinger spielte. Sie veröffentlichte außerdem schon einige Singles. Bildrechte: ARD/Christof Arnold

Von der Kraft der Selbstliebe, Fürsorge und Authentizität

Jennifers persönliche Reise macht ihren Song "Löwin" also so wunderbar authentisch und man spürt als Zuhörer sofort, dass sie genau weiß und fühlt, wovon sie singt. Von ihrem Weg aus den Strukturen der Zeugen Jehovas, vom Mut, sich gegen die eigene Familie zu stellen, eine selbstbestimmte Künstlerin und Frau zu werden, sich selbst zu schützen und anzunehmen.

"Gerade wir Frauen dürfen uns der Löwin-Energie, die in jedem von uns steckt, bedienen. Sie ist kraftvoller als alles, was ich kenne. Sie ist majestätisch, besonnen und stark. Mit meinem Song ‚Löwin‘ möchte ich genau dieses Gefühl weitergeben: Für wen auch immer du dich in deinem Leben einsetzt, tu es mindestens genauso doll für dich selbst", ermutigt sie.