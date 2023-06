Ich habe aufgehört zu rauchen, weil ich langsam Auswirkungen gespürt habe. Morgens fing es an mit Husten. Auch der ständige Stress, noch irgendwo schnell eine rauchen zu müssen, war immer nervig.

Gesundheitliche Gründe stehen für die Sängerin also im Vordergrund, aber auch der Geruch sei nicht toll gewesen, erzählt sie weiter.

Kerstin Ott auf der Bühne. Bildrechte: dpa

Kerstin Ott hat schon mehrfach versucht, ihre Sucht in den Griff zu bekommen. "Ich bin schon oft daran gescheitert, diese dämliche Raucherei endlich sein zu lassen. Und doch ist es jeder neue Versuch wert", schrieb sie bei einem Versuch vor knapp drei Jahren. Damals hatte sie versucht, es von Anfang an in den sozialen Netzwerken öffentlich zu machen und mit der Unterstützung ihrer Fans aufzuhören. Von Erfolg gekrönt war es jedoch nicht.