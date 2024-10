Für Ina Zimmermann und alle anderen Fans gibt es auch im kommenden Jahr jede Menge Grund zur Freude: Auch im Jahr 2025 geht der Künstler wieder auf Tour, spielt im Rahmen seiner "Irgendwann im Leben"-Tournee 20 Konzerte. Der Tourauftakt soll laut Veranstalter am 2. April 2025 in Leipzig stattfinden, das letzte Konzert spielt der Musiker am 17. Mai in Saarbrücken. Die weiteren Termine und Veranstaltungsorte werden laut Nino de Angelo, am 25. Oktober 2024 bekanntgegeben, dann startet auch der Vorverkauf der Tickets.