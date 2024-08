Bildrechte: IMAGO/Future Image

Doch, so de Angelo weiter: "Mein System funktioniert nicht bei jedem. Es soll jetzt keiner mit COPD anfangen, zu rauchen." Bei de Angelo scheint die Erkrankung einen milden Verlauf zu nehmen. Anderen Betroffenen geht es mit der Krankheit deutlich schlechter. So war beispielweise Roland Kaiser 2010 aufgrund seiner COPD-Erkrankung auf eine Spenderlunge angewiesen.

Als bei Nino de Angelo, so der "Jenseits von Eden"-Interpret, vor sieben Jahren die Erkrankung diagnostiert wurde, habe sie sich im ersten Stadium befunden. Und so sei es jetzt immer noch. Er habe sich vor ein paar Monaten checken lassen und es sei alles wunderbar.