Nach der riskanten Operation im März 2020 hofften Oli.P und seine Frau Pauline, dass sie bald wieder ins normale Leben zurückkehren können. Das jedoch ist noch nicht möglich. Bei der Operation wurde der Tumor entfernt, aber eine Nebenerscheinung ist geblieben: Pauline Petzsokat leidet an einer Angststörung . Oli.P richtet sein Berufsleben danach, wie es für seine Frau am Besten ist.

Es sei für ihn in diesem Jahr deshalb, so Oli.P weiter, eine kurze Saison gewesen. Generell stimme er jeden einzelnen Job mit Pauline ab. Sie entscheide, ob sie zu Hause alleine sein oder mitkommen möchte. Dann organisiere er das irgendwie anders. Im Sommer hatte der Sänger in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur gesagt: "Wir haben uns ins Leben zurück gekämpft. Wir wussten nicht, ob wir als Paar wieder so leben können wie vorher."