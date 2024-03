Patricia Kelly und ihre Fans haben sich so auf die anstehenden Konzerte der Sängerin in Deutschland und der Schweiz gefreut – doch alle 19 Auftritte mussten abgesagt werden. Dass sie ihre Fans enttäuschen muss, tut der 54-Jährigen wahnsinnig leid. Sie habe sehr viel geweint und sich immer wieder gesagt: "Du schaffst das!", so die Sängerin im Interview mit RTL.de.

Wir haben mehrmals versucht, zu proben. Das ist nicht gut gewesen. Ich habe einfach zu viele Schmerzen. Ich habe eine Entzündung im Kieferbereich, sie ist schon besser, als sie vor einem Monat war, aber es ist nicht gut genug. Patricia Kelly RTL.de

Trotz der großen Enttäuschung wegen der Tourabsage gibt es für Patricia auch eine gute Nachricht. Die Therapie ihrer Entzündung gehe voran, wahrscheinlich habe sie es in ein paar Monaten hinter sich, so Patricia. Allerdings sei noch nicht klar, ob, wann und in welchem Rahmen die Konzerte nachgeholt würden.

Gesundheitliche Probleme in letzten Jahren

Bildrechte: IMAGO / Funke Foto Services Dass ihr der Körper Grenzen aufzeigt, diese Erfahrung musste die Sängerin in den letzten Jahren mehrmals machen. Die schlimmste Diagnose erhielt die zweifache Mutter 2009. Damals kämpfte Patricia Kelly gegen eine Brustkrebserkrankung. Ihre größte Angst damals war, dass ihre beiden Söhne, die zu dem Zeitpunkt sechs und acht Jahre alt waren, ohne sie aufwachsen müssen. Patricias Mutter war an Brustkrebs gestorben, als sie zwölf war. Doch Patricia Kelly wurde wieder gesund, engagiert sich seitdem als Botschafterin des Brustkrebs Deutschland e.V.

Fuß-OP, Corona-Erkrankung, Treppensturz

Bildrechte: IMAGO / Gartner Eine für 2020 geplante Tournee der Sängerin konnte zuerst wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden, dann ging es im Herbst 2021 endlich los. Doch die letzten Konzerte der Tour mussten abgesagt werden, weil Patricia am Fuß operiert werden musste. Kurze Zeit später erkrankte sie so schwer an Corona, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste. Für Anfang Januar 2022 plante Patricia das Release ihre neuen Albums "Unbreakable" mit verschiedenen TV-Auftritten. Doch auch diese musste sie absagen, Patricia hatte sich bei einem Treppensturz verletzt, musste einige Zeit an Krücken laufen.