Der Grund für die Absage sei eine anhaltende Entzündung im Kieferbereich, erklärte sie in dem Social-Media-Beitrag. Sie habe zwar geprobt und sei auch in der Lage, ein bis zwei Lieder zu singen, dies jedoch nur unter großen Schmerzen. Ein komplettes Konzert durchzuführen sei ihr unter diesen Umständen nicht möglich, geschweige denn eine Tour, so die 54-Jährige. Auf den eindringlichen Rat ihrer Ärzte hin habe sie letztendlich die schwere Entscheidung getroffen, die Tour abzusagen, so Patricia Kelly weiter.