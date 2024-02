Bildrechte: imago images/Gartner

Das 130 Quadratmeter große Haus war bereits 1920 erbaut worden und befindet sich in einem Dorf im Westen der Insel. Wie Patricia in einem Interview mit der Bild-Zeitung erzählt, sei es zum Zeitpunkt des Kaufes fast eine Ruine gewesen. Es habe vier Wände gehabt und das sei es gewesen. Sie habe sich direkt in den Ort verliebt, in die Aussicht und in die Berge. "Wir haben das Haus mit viel Liebe saniert", so die Sängerin.

Außerdem habe sie das Haus mit den alten Steinmauern an ihre Kindheit erinnert. Vor allem schätzte Patricia Kelly die Anonymität in dem Dorf.