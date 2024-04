Mit "It's a sin" und "Always on my mind" wurden sie in den 80er-Jahren zu Weltstars, ihr Mega-Hit "Go West" aus dem Jahr 1993 läuft bis heute in den Radios rauf und runter. Die "Pet Shop Boys" sind seit über 40 Jahren im Musik-Business erfolgreich. Doch die Liebe der beiden Musiker Chris Lowe und Neil Tennant für deutschen Schlager ist neu. Vor allem eine Schlagerband hat es dem erfolgreichen Duo angetan, wie sie jetzt in einem Interview mit "Der Spiegel" verrieten.