Da ist sich Olaf selbst nicht ganz so sicher. "Meine Tochter sagte: ‚Du Papa, seit drei Jahren, da passiert was im Netz‘. Irgendwann habe ich dann an der Nordsee oben gespielt und meine Tochter meinte, ich müsse das Lied unbedingt singen, es kämen ganze Fangruppen dahin und wollen das Lied hören", erzählt der 77-Jährige.

So ganz für voll habe er das aber nicht genommen. "Ich dachte nur ‚Ach was, das glaube ich nicht‘ . Aber ich höre ja immer auf die Frauen." Deshalb habe Olaf den Song dann neu aufgenommen.

Und was er dann erlebt habe, sei sensationell gewesen. "Ich glaube, ich habe nach jedem Auftritt ‚Dankeschön‘ nochmal A capella gesungen. Bei Rock am Ring sangen dann mehr als 80.000 Menschen mit, das war wirklich großartig. Ich kann das immer noch nicht fassen und ich bin richtig dankbar."

Warum von all seinen eigenen und allen Flippers-Hits ausgerechnet "Dankeschön" nochmal so durch die Decke ging, kann sich Olaf nicht erklären. "Ich bin einfach begeistert, ich nehme das gerne mit und freue mich mit den Fans. Die singen alle mit, Zehntausende singen das Lied und sind begeistert und ich freue mich einfach nur", erzählt er strahlend.

Der krönende Abschluss dieses Erfolges dürften nun seine drei Auszeichnungen bei den "Schlagerchampions" gewesen sein, die selbst für jemanden wie Olaf, der auf eine solch lange Karriere zurückblicken kann, etwas ganz besonderes sind. "Ich war so perplex und so überwältigt", resümiert der 77-Jährige gerührt. "Und ich kann nur ‚Danke‘ sagen. ‚Danke‘ an das gesamte Team, an meine Familie, an Bernd und Manfred natürlich, denn die haben dazu beigetragen. Und das Allerwichtigste sind die Fans. Ohne die würde das alles nicht funktionieren. Und da kann ich nur noch mal sagen: ‚Dankeschön‘".