Diesmal wollten wir keine große Feier, sondern diesen besonderen Moment nur für uns beide haben. [...] Wir freuen uns so sehr auf unser gemeinsames Baby No. 2 und sind gespannt, ob ihr richtig getippt habt.

Im Video ist der Anfang des Disney-Klassikers "König der Löwen" zu sehen. Als Löwenbaby Simba den Tieren gezeigt wird, erscheint auf dem Bildschirm der Schriftzug "It's a Boy!". Und Pietro macht es mit einem weiteren Kommentar noch einmal so richtig spannend: "Weiter geht’s: Drei Jungs, die ich für immer lieben werde. Aber ich gebe nicht auf, das nächste wird ein Mädchen."



Die Follower freuen sich und loben vor allem die Idee mit dem Video. "Was für eine tolle Idee, schöner als jeder übertriebene Schnickschnack." "Was ist das bitte für eine wunderschöne Idee? Habe ich noch nie gesehen aber es ist unglaublich toll." oder: "Das Video ist toller als jede überzogene Genderreveal Party!"