Ich freue mich sehr darauf, diese traditionsreiche Sendung im Land der Stillen Nacht mit DJ Ötzi an meiner Seite moderieren zu dürfen. Im Advent und in der Weihnachtszeit lasse ich mich mit der Familie und Freunden seit meiner Kindheit gern von dieser besonderen Stimmung verzaubern.

Die 44-Jährige ist seit vielen Jahren ein wahres Multitalent. Neben ihrer Tätigkeit als TV-Moderatorin singt Stefanie Hertel in ihrer Band "More than words" zusammen mit ihrem Mann Lenny und ihrer Tochter Johanna, spielt Theater und im Frühjahr 2023 feierte sie ihre Premiere als Musical-Darstellerin in Hamburg bei "Mamma Mia".