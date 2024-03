Im Krankenhaus entdeckten die Ärzte 15 Myome – gutartige Wucherungen – in der Gebärmutter der 45-Jährigen. In einer Not-Operation wurden diese sofort entfernt. Der Eingriff verlief gut, sowohl ihre Gebärmutter als auch ihre Eierstöcke konnten gerettet werden, schilderte Luzandra Strassburg der Münchener Zeitung tz.

Bereits vor dem Vorfall hatte Luzandra gesundheitliche Probleme beklagt: "Ich habe stetig zugenommen und nicht gewusst warum“, erinnert sie sich in der Zeitung. Die Ärzte vermuteten eine Störung der Blutgefäße, die zu Blutarmut führen kann. Dass Wucherungen in der Gebärmutter für die Symptome verantwortlich sind, wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht erkannt.



Nach der erfolgreichen Operation befindet sich Luzandra nun auf Mallorca, um sich von den Strapazen zu erholen. Dabei muss sie vorerst auf ihren 86-jährigen Ehemann verzichten, dieser verbleibt aufgrund von beruflichen Verpflichtungen – Konzerten und der Produktion eines Albums – vorerst in Deutschland. Freunde kümmern sich auf der spanischen Insel um sie. Als Robertos Managerin hat sie dafür natürlich Verständnis. "Vertrag ist schließlich Vertrag," kommentierte die gebürtige Kubanerin.