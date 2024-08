Im Jahr 2024 bekamen viele Roland-Kaiser -Fans ihr Idol auf der Bühne zu sehen. Der 72-Jährige Sänger nahm sich zwar zu Beginn des Jahres Zeit für eine lange geplante Weltreise mit seiner Frau Silvia , doch danach startete er auf seine "50 Jahre – 50 Hits"-Tournee anlässlich seines 50. Bühnenjubiläums. Der Musiker spielte dabei u.a. zum allerersten Mal ein Stadion-Konzert in der Heinz-von-Heide-Arena in Hannover.

Auch nach dem vorerst letzten Tourauftritt in Frankfurt am Main im Juli, (16. und 17. August folgen noch zwei weitere Tournee-Konzerte in seiner Heimatstadt Berlin) gönnte sich Roland Kaiser nur einige Tage Pause, bevor er seine bereits legendären Auftritte im Rahmen seiner "Kaisermania" am Dresdner Elbufer feierte. Das Event in der sächsischen Landeshauptstadt umfasst vier Konzerte und soll, wenn es nach Roland Kaiser geht, noch mindestens zehn weitere Jahre stattfinden.