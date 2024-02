Bildrechte: dpa Am 23. Februar feiern Roland und Silvia ihren 28. Hochzeitstag auf dem Pazifik. Die Reise, mit der die beiden ihre Flitterwochen nachholen, dauert 111 Tage. An Bord der Queen Victoria entdecken Roland und Silvia die Welt. Eine so lange Auszeit hat sich der Sänger noch nie gegönnt. Nur in dem Jahr seiner Lungentransplantation hatte Roland Kaiser krankheitsbedingt pausiert.

In einem Telefon-Interview mit der Bunten gesteht der 71-jährige, dass er die Zweisamkeit sehr genießt: "Endlich haben wir mal wieder Zeit füreinander."

Ein Leben ohne Silvia kann und will ich mir gar nicht vorstellen. Silvia ist eine Frau, meine Frau, in die ich mich immer neu verlieben kann. Roland Kaiser Bunte

Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter "Wir kennen einander 40 Jahre, haben miteinander Kinder groß gezogen. Sie war immer die korrektive und ordnende Kraft in unserer Beziehung. Sie ordnet das Leben, dass ich dann leben darf und kann. Wir sind eine Einheit", so der 71-Jährige weiter. Auch die Idee für diese Reise habe Silvia gehabt. "Und wer weiß, wenn Silvia das nicht in die Hand genommen hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch nie gemacht."

Aus einer Affäre wird die große Liebe

Es funkte bereits in den Achtzigern. Doch erst nach etwa zehn Jahren und zwei gescheiterten Ehen wurden Silvia und Roland Kaiser ein Paar. In seiner Autobiografie "Sonnenseite" erzählt der Sänger darüber, wie aus seiner heimlichen Affäre Liebe wurde.

Bildrechte: IMAGO / United Archives Bei einem seiner Konzerte 1984 in Münster habe sie neben der Bühne getanzt und ihn verzaubert. Der Sänger habe Silvia gemeinsam mit ihrer Schwester zu einem Drink eingeladen und sich in sie verliebt. Als er herausfgefunden habe, dass Silvia erst 18 war, habe den damals 32-Jährigen ein ungutes Gefühl beschlichen, da sie viel zu jung für ihn gewesen sei. Der Kontakt zwischen ihnen sei jedoch bestehen geblieben. 1990 heiratete Roland Kaiser die Schauspielerin Anja Schlüte, noch während der Ehe begann er 1993 eine heimliche Affäre mit Silvia.

Bildrechte: dpa Beide seien zu der Zeit verheiratet gewesen, beide hatten jeweils einen Sohn. Roland Kaiser habe nicht gewollt, dass auch seine zweite Ehe scheiterte. Sie hätten sich heimlich getroffen, immer in Angst, von Paparazzi entdeckt zu werden. Er habe die Affäre sogar beendet, schreibt Roland in seinem Buch. Doch er habe schnell gemerkt, dass er ohne Silvia nicht leben konnte, dass sie die Frau sei, die er liebt.



Sie hätten mit ihren Partnern und ihren Kindern gesprochen und am 13. Mai 1995 offiziell ihre Beziehung bekanntgegeben. "Das ist seine Neue" habe die Boulevardpresse getitelt.

Beide ließen sich von ihren Partnern scheiden, am 23. Februar 1996 heiratete Roland Kaiser seine Silvia, wenige Monate später wurde der gemeinsame Sohn des Paares geboren. Komplettiert wurde die Familie 1999 mit einer Tochter.