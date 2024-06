Anlässlich der "Sommerarena Erfurt" steht zunächst Schlagerlegende Roland Kaiser am Freitag (28. Juni) auf der Bühne. Im Rahmen seiner "50 Jahre – 50 Hits"-Tournee besucht der gebürtige Berliner seine Fangemeinde in Thüringen. Kurz vor seinem Konzert wurde dem Schlagersänger noch eine besondere Ehre zuteil. Wie er auf Instagram bekannt gab, durfte er sich im Goldenen Buch der Stadt Erfurt verewigen. Der Schlagerstar hat bereits ca. die Hälfte seiner Tour hinter sich, nach dem Auftritt in Erfurt folgen noch u.a. die Städte München, Wien, Hamburg, Köln und Leipzig.