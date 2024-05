Georg Stengel ist gebürtiger Brandenburger und wurde in der Kleinstadt Jüterborg geboren. 2016 nimmt er nach einer abgebrochenen Kfz-Mechatroniker-Ausbildung an der Casting-Show "The Voice of Germany" teil. Es reicht zwar nicht für den Sieg, doch die Musikwelt ist auf ihn aufmerksam geworden. Mit seinem Song "Mars" landet er 2020 einen ersten Hit. Spätestens seitdem läuft es für ihn. Allein bei der Streaming-Plattform "Spotify" hatte er im vergangenen Jahr fast 20 Millionen Streams.

Den Schlagerfans ist Georg Stengel spätestens seit seinem Auftritt in der "Beatrice Egli Show" im April 2024 ein Begriff. Dort begeisterte er das Publikum mit seinem Song "Wow". Gemeinsam mit Georg Stengel startet Roland Kaiser am 1. Juni 2024 mit dem Konzert in Oberhof auf seine Tour, die mit einem Auftritt am 20. Juli in Frankfurt am Main endet.