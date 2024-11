Die Tickets für die Kaisermania 2025 waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft, die Karten, die dann an die Fans von Roland Kaiser verschickt wurden, waren dann aber teils Fehldrucke. Wie die "Sächsische Zeitung" berichtete, waren auf den Tickets teilweise die Namen der Inhaber abgeschnitten und dadurch kaum lesbar. Die Fans waren vor allem besorgt, dass sie mit diesen Karten Probleme beim Einlass zu den Konzerten am 25. & 26. Juli sowie am 08. & 09. August 2025 haben würden.

Die alten Tickets seien alle komplett annulliert worden und müssten nicht zurückgeschickt werden, sondern vernichtet werden. Bei weiteren Fragen können sich die Fans an den Ticketanbieter "Eventim" wenden. Mit den neuen Tickets, die in den nächsten Wochen verschickt werden, sollten aber laut Veranstalter alle vorherigen Probleme gelöst sein.

Im Jahr 2025 findet die Kaisermania bereits zum 21. Mal in Dresden statt. Über 50.000 Fans freuen sich auf die vier Konzerte der Schlagerlegende Roland Kaiser. Nachdem seine Anhänger - wie auch in den Vorjahren - alle Tickets in kurzer Zeit gekauft hatten, meldete sich der Schlagerstar im November 2024 in den sozialen Medien bei seinen Fans. Hier bedankte sich der 72-Jährige herzlich bei seiner treuen Gefolgschaft und verwies alle Ticketinteressenten, die für die Kaisermania 2025 leer ausgegangen sind, auf seine Arena Tournee 2025 sowie seine anschließenden Open Airs im Sommer 2025. Hier gibt es teilweise noch Tickets. (Stand 22.11.2024)