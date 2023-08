Dieter Semmelmann von Semmel Concerts. Bildrechte: IMAGO / POP-EYE

In ihrer Ausgabe vom 4.8.2023 veröffentlicht die BILD-Zeitung einen Artikel mit dem Titel "'Kaisermania' vor dem Aus?". Das Blatt zitiert Dieter Semmelmann, der darauf verweist, dass sein Unternehmen nur bis einschließlich 2025 für die Kaisermania Planungssicherheit habe. Nach dem Bild-Bericht plane die Stadt Dresden urplötzlich, das Festival "Filmnächte am Elbufer", zu dem auch die Kaisermania gehört, europaweit auszuschreiben. Nun könne nach einem Stadtratsbeschluss vom Juni 2023 die Filmnächte-Idee an einen anderen Veranstalter gehen. Die Ausschreibung hätte die Stadt Dresden damit begründet, dass alles ausgeschrieben werde, auch die Wochenmärkte.