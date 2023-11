Bildrechte: IMAGO / mix1

Drei Tage vor dem Start Sänger Sasha muss alle Tour-Termine absagen

28. November 2023, 14:59 Uhr

Das ist richtig bitter: Kurz vor dem Start seiner "This is my time"-Tour muss Sasha alle aktuellen Termine absagen. Krankheitsbedingt, wie der Sänger auf seinen Social-Media-Kanälen schreibt. Nun wird nach neuen Terminen gesucht.