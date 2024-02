Bildrechte: imago images/Joachim Sielski

Es wird kein Comeback geben! Mary Roos: Deshalb will sie nicht mehr singen

07. Februar 2024, 15:58 Uhr

Mary Roos, die „Schrille Alte“, wie sie sich selber gern nennt, ist gerade 75 geworden. In ihrer 65-jährigen Karriere hat sie als Sängerin alles erreicht, was man erreichen kann und hat 2019 schließlich ihre Schlagerkarriere an den Nagel gehängt. Auf Tour ist sie allerdings immer noch, aber als Kabarettistin. Doch damit soll nun auch Schluss sein. Warum es für Mary definitiv kein Comeback in die Schlagerbranche geben wird, verrät sie im NDR-Podcast.