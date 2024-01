Ihren musikalischen Durchbruch feierte sie 1970, als sie von ihrem Ehemann und Manager Pierre Scardin zum ESC-Vorentscheid angemeldet und der Öffentlichkeit bekannt wurde. Durchsetzen kann Mary Roos sich nicht, am Ende fährt Katja Ebstein zum ESC.

Spätestens ab 1972 erfuhr die Künstlerin auch internationale Aufmerksamkeit, sie spielte in Paris vor ausverkauften Hallen, trat als erste Deutsche in der "Muppet Show" auf und es entstand "Maryland", eine Personalityshow, die in 25 Länder verkauft wurde.