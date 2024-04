Bildrechte: IMAGO / Andreas Weihs

Arne und Timsen im Krankenhaus Zwei Mann von Bord: Santiano müssen Konzerte absagen

11. April 2024, 12:26 Uhr

Santiano wollten gerade mit "Auf nach Doggerland" in See stechen, als zwei ihrer Männer plötzlich von Bord gingen. Arne und Timsen, so die Band auf ihrer Facebook-Seite, mussten nach einem Magen-Darm-Kollaps ins Krankenhaus.