Die neuen Termine seiner zuvor abgesagten Tour stehen schon fest. Das erste Konzert findet dabei am 14. Mai in Lingen statt. Nach insgesamt zehn Terminen steigt dann das Finale der Tour am 26. Mai in Berlin. Für alle Sasha-Fans, die nicht genug von ihrem Star bekommen können, gibt es dann im Juli und August noch eine kleine Sommertour mit Auftritten u.a. in Bremen, Hanau und Unna.