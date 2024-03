Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert

Anfang 2010 wurde dem Musiker eine Lunge transplantiert. Jetzt, so Roland Kaiser, fühlt er sich fit, treibt viel Sport und kann so gut singen, wie vorher. Angst vor der Operation habe er nicht gehabt, dafür aber seine Frau Silvia. Er selbst sei ein grenzenloser Optimist da er aus allem immer gut herausgekommen sei.



Roland Kaiser war von seiner leiblichen Mutter als Säugling vor einem Waisenhaus abgesetzt worden. Über seine Kindheit bei seiner Pflegemutter sagt der Sänger: "Es war eine tolle Zeit als Kind, auch wenn wir nicht viel Geld hatten. Meine Mutter hat mir eine schöne Kindheit bereitet." Seine Mutter starb, als Ronald Keiler (bürgerlicher Name) 15 Jahre alt war. Doch der gebürtige Berliner schlug sich durch, machte eine Lehre zum Kaufmann und lernte schließlich jemanden kennen, dessen Bruder Manager war und so kam Roland Kaiser zur Musik.