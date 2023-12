Oft wird behauptet, die jungen Menschen wollen nicht mehr so hart arbeiten, nicht mehr so viel leisten. Das kann ich aus meiner Sicht nicht bestätigen, überhaupt nicht. Ich glaube, dass meine Kinder Leistung genauso sehen wie ich: also in seinem Leben etwas zu erreichen, Erwartungen zu erfüllen und Ziele zu erreichen.

Roland Kaiser t-online.de