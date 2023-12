Bildrechte: IMAGO / Future Image

Sie kennen sich seit 50 Jahren Roland Kaiser: So kam es zum Duett mit Nana Mouskouri

Hauptinhalt

15. Dezember 2023, 14:51 Uhr

Bei Florian Silbereisens „Adventsfest der 100.000 Lichter“ sangen Roland Kaiser und Nana Mouskouri ein Duett – „It’s the most wonderful time of the year“. Im Gespräch mit der Schlagerwelt erzählt uns der Sänger, wie es zu dem gemeinsamen Song kam. Denn: Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden zusammenarbeiten. Sie verbindet eine lange Geschichte und Freundschaft.