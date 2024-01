Vergangene Woche musste Olaf das erste Mal in sechzig Bühnenjahren einen Auftritt krankheitsbedingt absagen. Bei den Schlagerchampions am Samstagabend war der 77-Jährige aber wieder topfit.

Von Showmaster Florian Silbereisen wurde er mit der EINS der Besten für den Überraschungs-Hit des Jahres geehrt. Gemeint war natürlich der Song "Wir sagen Dankeschön" , mit dem Olaf der Flipper im vergangenen Jahr einen viralen Mega-Hit gelandet hatte und damit sogar Überraschungsgast bei "Rock am Ring" war.

Doch damit hatte der erfolgreiche Abend von Olaf erst angefangen. Florian Silbereisen versprach, Olaf würde gleich "ausflippern". Und tatsächlich war die Freude riesig, als dem Schlagerstar zwei weitere Auszeichnungen präsentiert wurden. Eine goldene Schallplatte für die Single "Wir sagen Dankeschön" und ein Exemplar in Platin für das Album "Best of" wurde ihm von seiner Plattenfirma überreicht.