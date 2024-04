Bildrechte: IMAGO/United Archives

Josef Laufer war vor allem in seiner Heimat Tschechien ein bekannter Showstar. Doch auch in Deutschland machte er Karriere. 1968 schaffte er es in die deutschen Charts, 1970 moderierte er im Norddeutschen Rundfunk (NDR) unter dem Titel "Heute high – morgen down (Die Josef-Laufer-Show)" seine eigene Show. Wie das tschechische Portal "Extra" jetzt unter Berufung auf Laufers Tochter Ester berichtet, ist der Sänger und Moderator am 20. April im Alter von 84 Jahren gestorben. Dem Bericht zufolge hat Laufer nach einer schweren Herzoperation bereits seit Jahren im Koma gelegen. Seine letzten Jahre soll er in einem Prager Krankenhaus gepflegt worden sein.