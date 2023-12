Meine Frau und ich haben gemeinsame Konten. Wenn ich dann etwas kaufe, sieht sie: 'Da hat sich etwas bewegt.' Ich muss das so timen, dass die Kartenabrechnung nach dem Geschenkvorgang kommt.

Wenn das Geschenk nicht zu groß ausfällt, kann ich dir was borgen und du gibst es mir danach wieder.

Die Zeit an und um Weihnachten herum markiert für viele Menschen im Jahr einen ganz besonderen Zeitraum im Kalender, eine Zeit zum Innehalten und um sich auf die wesentlichen und wichtigen Dinge zu besinnen. Auch für Schlagerstar Roland Kaiser ist das nicht anders: "Wir rücken alle ein bisschen zusammen, Familien kommen zusammen. Wir haben ein bisschen mehr Wärme in unseren Herzen - und ich hoffe, auch in unserem Benehmen."