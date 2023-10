Auch der MDR wird wieder mit dabei sein und das Kaisermania-Konzert am Samstag, den 3. August, live übertragen.



Die Tickets für die Konzerte werden ausschließlich personalisiert über den Ticket-Anbieter Eventim vertrieben, um "die Fans vor Zweitmarktanbietern und anderen unseriösen Angeboten zu schützen", so der Veranstalter Semmel Concerts. Außerdem werde die Anzahl der Tickets auf 4 pro Käufer und Termin begrenzt. Der Vorverkauf startet am 8. November um 10 Uhr.